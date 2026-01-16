Госзатраты на выдворение мигрантов выросли на 30% в 2025 году
Региональные власти запросили 828,5 млн руб. на билеты для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства в 2025 г. – это на 30% больше показателей 2024 г. Это следует из подсчетов системы по управлению тендерами «Тендерплан» для «Ведомостей».
Субъекты Центрального федерального округа разместили 48 тендеров на общую сумму почти 343 млн руб. На втором месте оказались регионы Северо-Западного федерального округа – 206,8 млн руб. (количество тендеров, вместе с тем, уменьшилось с 34 до 19).
Уральский федеральный округ показал кратный прирост общей суммы тендеров – в 20 раз. Если в 2024 г. уральские регионы запросили только 537 600 руб., то в этом – уже 11 млн руб.
Данные представлены за период с января по ноябрь 2025 г. За аналогичный период прошлого года регионы запросили 639,1 млн руб.
20 ноября в МВД РФ сообщили, что с июня по октябрь 2025 г. в рамках проведения операции «Нелегал-2025» из страны выдворили или депортировали более 19 000 иностранных граждан. Территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 000 нарушений миграционного законодательства, заявили в ведомстве.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк передавала, что среди нарушений были зафиксированы 100 000 случаев незаконного въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания, более 28 000 нарушений в трудовой деятельности мигрантов.