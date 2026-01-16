Госзатраты на выдворение мигрантов выросли на 30% в 2025 году

Региональные власти запросили 828,5 млн руб. на билеты для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства в 2025 г. – это на 30% больше показателей 2024 г. Это следует из подсчетов системы по управлению тендерами «Тендерплан» для «Ведомостей».