Путин обсудит применение автономных и беспилотных систем
Президент России Владимир Путин проведет в Москве выездное мероприятие, посвященное развитию автономных и беспилотных систем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В основном речь идет о применении автономных и беспилотных систем в мирном народном хозяйстве, в экономике страны», – сказал Песков.
Он отметил, что Москва достигла существенного прогресса в этой сфере. Президенту продемонстрируют, как беспилотные автономные системы используются для регулирования дорожного движения, обследования подземной, наземной и воздушной инфраструктуры, а также в логистике, мониторинге соблюдения градостроительного законодательства и сельском хозяйстве. Отдельный блок будет посвящен разработкам в космической отрасли.
Также, по словам пресс-секретаря лидера РФ, запланировано отдельное совещание по вопросам развития автономных систем. В открытой части предусмотрено вступительное слово Путина. Также в обсуждении примут участие министр транспорта Андрей Никитин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, на совещании планируется обсудить дальнейшее масштабирование пилотных проектов, использование уже имеющихся наработок и формирование комфортных регуляторных условий. Роль автономных и беспилотных систем в экономике страны, подчеркнул он, с каждым годом только возрастает.
К 2030 г. Россия должна стать лидером по развитию сферы БПЛА – такую задачу еще в январе 2025 г. поставил президент. Глава страны отмечал, что для этого на отечественной технологической и производственной платформе – как внутри страны, так и за ее пределами – предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников.