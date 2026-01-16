Путин обсудит применение автономных и беспилотных систем

К 2030 г. Россия должна стать лидером по развитию сферы БПЛА – такую задачу еще в январе 2025 г. поставил президент. Глава страны отмечал, что для этого на отечественной технологической и производственной платформе – как внутри страны, так и за ее пределами – предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников.