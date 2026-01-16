В Кремле пока не определили дату послания Путина Федеральному собранию
Сроки оглашения ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», – заявил представитель Кремля
В декабре Песков сказал «Ведомостям», что послание президента Федеральному собранию в 2025 г. не состоится.
На вопрос о причине Песков ответил: «Это решение главы государства, это же его послание». «После того как президент посчитает необходимым, оно состоится – и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», – добавил представитель Кремля.