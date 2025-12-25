Дмитрий Песков – «Ведомостям»: послания президента в 2025 году не будет

Близкие к администрации президента (АП) и правительству собеседники «Ведомостей» в начале 2025 г. говорили, что подготовка к посланию шла в феврале, но была приостановлена. Дата послания в 2026 г. пока неизвестна, говорит «Ведомостям» федеральный чиновник, – также не известно и о том, чтобы к нему шла подготовка.