Кремль: Россия оказывает помощь в деэскалации вокруг Ирана
Россия продолжает оказывать помощь в деэскалации напряженности вокруг Ирана и содействовать региональной стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной поддержке Тегерана в случае эскалации.
«Эту помощь не только Ирану, но и всему региону и делу региональной стабильности и мира Россия оказывает и сейчас. Вот в том числе и благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности», – сказал Песков.
16 января президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе них была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке.
15 января The Washington Post писал, что Израиль и Иран через российское посредничество тайно обменялись гарантиями о том, что не нанесут упреждающий удар друг по другу накануне массовых протестов в Иране. Как следует из материалов издания, в конце декабря израильские официальные лица передали через Москву заверение, что Израиль не атакует Иран, если сам не подвергнется нападению. Иран ответил взаимным обязательством воздержаться от упреждающих действий.