Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: Россия оказывает помощь в деэскалации вокруг Ирана

Ведомости

Россия продолжает оказывать помощь в деэскалации напряженности вокруг Ирана и содействовать региональной стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной поддержке Тегерана в случае эскалации.

«Эту помощь не только Ирану, но и всему региону и делу региональной стабильности и мира Россия оказывает и сейчас. Вот в том числе и благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности», – сказал Песков.

16 января президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе них была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке.

15 января The Washington Post писал, что Израиль и Иран через российское посредничество тайно обменялись гарантиями о том, что не нанесут упреждающий удар друг по другу накануне массовых протестов в Иране. Как следует из материалов издания, в конце декабря израильские официальные лица передали через Москву заверение, что Израиль не атакует Иран, если сам не подвергнется нападению. Иран ответил взаимным обязательством воздержаться от упреждающих действий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её