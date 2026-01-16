Минобороны: все районы Купянска находятся под контролем России

Минобороны: все районы Купянска находятся под контролем РоссииМинистр Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»
Россия контролирует все районы Купянска Харьковской области, украинская армия предпринимает попытки прорыва в город. Об этом заявил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев на совещании с министром обороны Андреем Белоусовым.
«Все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва в Купянск», – говорится в сообщении Минобороны.
Кузовлев доложил Белоусову, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил 15 января, что российские силы наступают практически на всех направлениях. На Купянском направлении военные группировки «Запада» продолжают ликвидировать украинские силы, окруженные на восточном берегу реки Оскол, заявлял он.
11 января в Минобороны заявили, что ВСУ для «обозначения якобы своего присутствия» в Купянске Харьковской области предприняли попытку установить флаг Украины на здании городской администрации при помощи беспилотника. Ведомство сообщило об уничтожении флага и БПЛА.