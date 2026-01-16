Минобороны: все районы Купянска находятся под контролем России

11 января в Минобороны заявили, что ВСУ для «обозначения якобы своего присутствия» в Купянске Харьковской области предприняли попытку установить флаг Украины на здании городской администрации при помощи беспилотника. Ведомство сообщило об уничтожении флага и БПЛА.