Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Герасимов: армия России наступает практически по всем направлениям

За две недели января под контроль ВС РФ перешло восемь населенных пунктов
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки российских войск ведется практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, обращаясь к офицерам группировки войск «Центр», действующей на Днепропетровском направлении.

Герасимов подчеркнул, что за две недели января было освобождено восемь населенных пунктов. Под контроль ВС РФ перешло более 300 кв. км территории. В частности, группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей – освобождены населенные пункты Гробовское и Комаровка.

На Купянском направлении военные группировки «Запада» продолжают ликвидировать украинские формирования, окруженные на восточном берегу реки Оскол. Под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Подолы, ведутся уличные бои и завершается освобождение поселка Купянск-Узловой.

«После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе путем установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены», – подчеркнул начальник Генштаба.

Начальник Генштаба также обратил внимание на активное наступление войск «Запада» на Краснолиманском направлении. Вместе с тем «Южная» группировка войск, освободив Северск, интенсивно продвигается на Славянск. Продолжаются бои по уничтожению подразделения ВСУ в Константиновке. Группировка войск «Восток», освободив Гуляйполе, развивает наступление в Запорожской области и расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области.

Бастрыкин: с начала спецоперации атакам Киева подверглись 44 региона России

Политика / Армия и спецслужбы

В направлении Запорожья наступают соединение и воинские части группировки «Днепр». Установлен контроль над Белогорьем и Новобайковским. Самые упорные бои, по словам Герасимова, развернулись в зоне ответственности группировки войск «Центр». Завершив ликвидацию окруженного противника и взятие Красноармейска и Димитрова, российские военнослужащие развивают наступление.

«Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление. Однако благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, кропотливой и слаженной работе штабов, а также уверенному руководству подчиненными соединениями и воинскими частями командующими и командирами эти планы противника сорваны», – подчеркнул Герасимов.

В 2025 г. под контроль российских войск перешли более 300 населенных пунктов, включая крупные города, превращенные Киевом в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями, заявлял президент Владимир Путин в декабре. По его словам, ВС РФ «уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы». Речь, в частности, о так называемых «элитных частях и соединениях», подготовленных в западных военных центрах и оснащенных современной иностранной техникой и вооружением.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её