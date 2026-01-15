Герасимов: армия России наступает практически по всем направлениямЗа две недели января под контроль ВС РФ перешло восемь населенных пунктов
Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки российских войск ведется практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, обращаясь к офицерам группировки войск «Центр», действующей на Днепропетровском направлении.
Герасимов подчеркнул, что за две недели января было освобождено восемь населенных пунктов. Под контроль ВС РФ перешло более 300 кв. км территории. В частности, группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей – освобождены населенные пункты Гробовское и Комаровка.
На Купянском направлении военные группировки «Запада» продолжают ликвидировать украинские формирования, окруженные на восточном берегу реки Оскол. Под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Подолы, ведутся уличные бои и завершается освобождение поселка Купянск-Узловой.
«После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе путем установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены», – подчеркнул начальник Генштаба.
Начальник Генштаба также обратил внимание на активное наступление войск «Запада» на Краснолиманском направлении. Вместе с тем «Южная» группировка войск, освободив Северск, интенсивно продвигается на Славянск. Продолжаются бои по уничтожению подразделения ВСУ в Константиновке. Группировка войск «Восток», освободив Гуляйполе, развивает наступление в Запорожской области и расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области.
В направлении Запорожья наступают соединение и воинские части группировки «Днепр». Установлен контроль над Белогорьем и Новобайковским. Самые упорные бои, по словам Герасимова, развернулись в зоне ответственности группировки войск «Центр». Завершив ликвидацию окруженного противника и взятие Красноармейска и Димитрова, российские военнослужащие развивают наступление.
«Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление. Однако благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, кропотливой и слаженной работе штабов, а также уверенному руководству подчиненными соединениями и воинскими частями командующими и командирами эти планы противника сорваны», – подчеркнул Герасимов.
В 2025 г. под контроль российских войск перешли более 300 населенных пунктов, включая крупные города, превращенные Киевом в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями, заявлял президент Владимир Путин в декабре. По его словам, ВС РФ «уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы». Речь, в частности, о так называемых «элитных частях и соединениях», подготовленных в западных военных центрах и оснащенных современной иностранной техникой и вооружением.