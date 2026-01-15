Герасимов: армия России наступает практически по всем направлениям

В 2025 г. под контроль российских войск перешли более 300 населенных пунктов, включая крупные города, превращенные Киевом в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями, заявлял президент Владимир Путин в декабре. По его словам, ВС РФ «уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы». Речь, в частности, о так называемых «элитных частях и соединениях», подготовленных в западных военных центрах и оснащенных современной иностранной техникой и вооружением.