Россия не получила приглашения на форум в Давосе
Как заявили в диппредставительстве, эта практика действует с 2022 г. «Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 г.», – сообщили в посольстве.
13 ноября 2025 г. Bloomberg писал, что президент США Дональд Трамп намерен посетить ВЭФ. По данным агентства, визит станет сигналом улучшения отношений между Вашингтоном и Берном на фоне переговоров о новой торговой сделке.
«Всемирный экономический форум пригласил глав государств и правительств стран G20 и других государств на ежегодную встречу 2026 г., среди них – президент Трамп», – говорится в заявлении организации.