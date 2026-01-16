Газета
Главная / Политика /

Россия не получила приглашения на форум в Давосе

Ведомости

Российские официальные лица, бизнесмены и СМИ не получили приглашений на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Швейцарии.

Как заявили в диппредставительстве, эта практика действует с 2022 г. «Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 г.», – сообщили в посольстве.

13 ноября 2025 г. Bloomberg писал, что президент США Дональд Трамп намерен посетить ВЭФ. По данным агентства, визит станет сигналом улучшения отношений между Вашингтоном и Берном на фоне переговоров о новой торговой сделке.

«Всемирный экономический форум пригласил глав государств и правительств стран G20 и других государств на ежегодную встречу 2026 г., среди них – президент Трамп», – говорится в заявлении организации.

