Россия не получила приглашения на форум в Давосе

Как заявили в диппредставительстве, эта практика действует с 2022 г. «Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 г.», – сообщили в посольстве.