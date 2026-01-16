Газета
Главная / Политика /

МАГАТЭ хочет возобновить мониторинг ядерных объектов Ирана

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет возобновить мониторинг и инспекции на ядерных объектах Ирана, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью телерадиокомпании RTVE.

Он рассказал, что после ударов по ряду иранских ядерных объектов международный контроль был частично прерван. Доступ к атакованным объектам до сих пор ограничен, несмотря на возобновление части проверок.

«Иран все еще обладает значительным количеством урана, обогащенного до 60% изотопной чистоты, что практически соответствуют уровню, необходимому для производства ядерного оружия», – добавил он.

Гросси отметил, что агентство пытается подготовить почву для нового соглашения и поддерживает постоянные консультации с иранским правительством. Сейчас, по его словам, остается открытым вопрос о возможности возобновления мониторинга и контроля урана со стороны агентства.

В ноябре 2025 г. министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не собирается прекращать обогащение урана. По его словам, ядерная программа имеет исключительно мирный характер, а любые попытки ограничить ее развитие «неприемлемы и нереалистичны».

