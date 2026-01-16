Немецкие туристы на снегоступах незаконно пересекли границу РФ и Финляндии

В августе 2025 г. стало известно, что между Финляндией и Россией было зафиксировано незаконное пересечение морской границы прогулочным катером. Яхта пересекла границу, но вернулась обратно на финскую сторону. Нарушение было оперативно зафиксировано при помощи системы технического наблюдения.