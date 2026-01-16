Немецкие туристы на снегоступах незаконно пересекли границу РФ и Финляндии
Трое немецких туристов на снегоступах незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией в районе горнолыжного курорта Пальякка в Куусамо, сообщает пресс-служба пограничной охраны Финляндии.
По данным ведомства, инцидент произошел 14 января. Туристы подозреваются в незаконном пересечении государственной границы из Финляндии в Россию и обратно. Патруль пограничной охраны Кайнуу задержал их вблизи границы сразу после происшествия.
В ходе первоначального опроса трое молодых мужчин из Германии признались, что пересекли границу «из любопытства». В сообщении отмечается, что на участке происшествия отсутствует пограничный забор.
Пограничный уполномоченный района Кайнуу связался со своими российскими коллегами из района Калевала. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
В августе 2025 г. стало известно, что между Финляндией и Россией было зафиксировано незаконное пересечение морской границы прогулочным катером. Яхта пересекла границу, но вернулась обратно на финскую сторону. Нарушение было оперативно зафиксировано при помощи системы технического наблюдения.