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В Финском заливе катер незаконно пересек границу

Ведомости

Между Финляндией и Россией было зафиксировано незаконное пересечение морской границы прогулочным катером, сообщает пресс-служба береговой охраны Финляндии.

Инцидент произошел 27 июля: яхта пересекла границу, но вернулась обратно на финскую сторону. Нарушение было оперативно зафиксировано при помощи системы технического наблюдения.

Как подчеркнули в ведомстве, береговая охрана ведет круглосуточный мониторинг морской границы, включая патрулирование и полный охват техническими средствами.

В рамках расследования сотрудники пограничной службы провели перекрестные проверки, в том числе в связи с заходами круизных судов. Также были организованы досмотры судов в гавани Муссало. Нарушений в этих проверках выявлено не было.

Кроме того, с 7 июля по 3 августа был усилен контроль в порту Хельсинки и аэропорту Хельсинки-Вантаа, в том числе в отношении иностранцев.

О закрытии границы с Россией Финляндия заявила в ноябре 2023 г. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что открыть ее нельзя до тех пор, пока не будет найден способ, который позволит по согласованию с РФ открыть один или несколько пограничных пунктов. Для этого требуется, отметил он, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.

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