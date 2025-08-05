В Финском заливе катер незаконно пересек границу
Между Финляндией и Россией было зафиксировано незаконное пересечение морской границы прогулочным катером, сообщает пресс-служба береговой охраны Финляндии.
Инцидент произошел 27 июля: яхта пересекла границу, но вернулась обратно на финскую сторону. Нарушение было оперативно зафиксировано при помощи системы технического наблюдения.
Как подчеркнули в ведомстве, береговая охрана ведет круглосуточный мониторинг морской границы, включая патрулирование и полный охват техническими средствами.
В рамках расследования сотрудники пограничной службы провели перекрестные проверки, в том числе в связи с заходами круизных судов. Также были организованы досмотры судов в гавани Муссало. Нарушений в этих проверках выявлено не было.
Кроме того, с 7 июля по 3 августа был усилен контроль в порту Хельсинки и аэропорту Хельсинки-Вантаа, в том числе в отношении иностранцев.
О закрытии границы с Россией Финляндия заявила в ноябре 2023 г. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что открыть ее нельзя до тех пор, пока не будет найден способ, который позволит по согласованию с РФ открыть один или несколько пограничных пунктов. Для этого требуется, отметил он, чтобы российская сторона не позволяла мигрантам пересекать границу без необходимых документов.