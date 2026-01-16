Москва потребовала от Noble Capital отозвать иск по долгам Российской Империи

Noble Capital называет себя правопреемником и владельцем царских облигаций, размещенных среди инвесторов в США. На этом основании фонд требует исполнения обязательств, а также добивается разрешения суда проводить выплаты за счет замороженных российских активов. Иск подали в суд США по округу Колумбия в июне, а последнее движение по нему было в ноябре.