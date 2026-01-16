Москва потребовала от Noble Capital отозвать иск по долгам Российской Империи
Российская сторона потребовала от американского фонда Noble Capital до 30 января отозвать иск по долгам Российской Империи. В противном случае, Москва подаст ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «об иммунитете иностранных государств». Об этом «РИА Новости» сообщили в международной юридической фирме Marks & Sokolov.
«Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в "мусорную корзину истории"», – добавили в компании.
Noble Capital подал иск к России на $225,8 млрд, заявив требования по облигациям, выпущенным Российской Империей более 100 лет назад. В документе утверждается, что «РФ, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств», принятых ее предшественником. Ответчиками по делу указаны Российская Федерация, Минфин РФ, Банк России и Фонд национального благосостояния.
Noble Capital называет себя правопреемником и владельцем царских облигаций, размещенных среди инвесторов в США. На этом основании фонд требует исполнения обязательств, а также добивается разрешения суда проводить выплаты за счет замороженных российских активов. Иск подали в суд США по округу Колумбия в июне, а последнее движение по нему было в ноябре.