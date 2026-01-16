Инвестфонд из США потребовал от России $225,8 млрд по царским бондам

В декабре 2025 г. Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб., заявив о намерении взыскать убытки, возникшие из-за блокировки активов регулятора в европейских банках. В ЦБ поясняли, что обращение в суд обусловлено продолжающимися попытками властей ЕС незаконно изъять средства регулятора. 16 января Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению этого иска. В тот же день «Известия» сообщили, что частные инвесторы начали подавать заявления о присоединении к иску Банка России против Euroclear. По состоянию на 15 января такие заявки направили 27 человек, чьи активы были заблокированы в депозитарии после 2022 г.