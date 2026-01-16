Инвестфонд из США потребовал от России $225,8 млрд по царским бондам
Американский инвестфонд Noble Capital подал иск к России на $225,8 млрд, заявив требования по облигациям, выпущенным Российской империей более 100 лет назад. Это следует из материалов иска.
В документе утверждается, что «РФ, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств», принятых ее предшественником. Ответчиками по делу указаны Российская Федерация, Минфин РФ, Банк России и Фонд национального благосостояния.
Noble Capital называет себя правопреемником и владельцем царских облигаций, размещенных среди инвесторов в США. На этом основании фонд требует исполнения обязательств, а также добивается разрешения суда проводить выплаты за счет замороженных российских активов. Иск подали в суд США по округу Колумбия в июне, а последнее движение по нему было в ноябре.
После начала спецоперации страны ЕС и G7 заблокировали около половины валютных резервов России. Более 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийского депозитария Euroclear.
В декабре 2025 г. Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб., заявив о намерении взыскать убытки, возникшие из-за блокировки активов регулятора в европейских банках. В ЦБ поясняли, что обращение в суд обусловлено продолжающимися попытками властей ЕС незаконно изъять средства регулятора. 16 января Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению этого иска. В тот же день «Известия» сообщили, что частные инвесторы начали подавать заявления о присоединении к иску Банка России против Euroclear. По состоянию на 15 января такие заявки направили 27 человек, чьи активы были заблокированы в депозитарии после 2022 г.