Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Центробанка к Euroclear

16 января 2026 г. «Известия» писали, что частные инвесторы пытаются присоединиться к иску Банка России против Euroclear. На 15 января заявки на присоединение к иску регулятора сделали 27 человек. Речь идет о частных инвесторах, чьи активы были заблокированы в депозитарии после 2022 г.