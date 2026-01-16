Газета
Главная / Экономика /

Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Центробанка к Euroclear

Ведомости

Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear по заблокированным активам.

На судебное заседание пришли представители от истцов Митрофанов, Козлов, Ванко, Алаев и Никеева. От ответчиков в нем примут участие представители Савельев, Сайкин и Романова. Судья удалилась для рассмотрения ходатайства регулятора о рассмотрении дела в закрытом режиме.

12 декабря 2025 г. Центробанк подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы. Регулятор объявил о намерении взыскать убытки, возникшие из-за блокировки его активов в европейских банках. Решение обусловено продолжающимися попытками властей Евросоюза незаконно изъять активы ЦБ.

Регулятор не назвал круг потенциальных ответчиков, но речь идет про институты, которые неправомерно удерживают и блокируют возможность распоряжения его активами.

16 января 2026 г. «Известия» писали, что частные инвесторы пытаются присоединиться к иску Банка России против Euroclear. На 15 января заявки на присоединение к иску регулятора сделали 27 человек. Речь идет о частных инвесторах, чьи активы были заблокированы в депозитарии после 2022 г.

