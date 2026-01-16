Газета
Инвесторы присоединяются к иску ЦБ против Euroclear по заблокированным активам

Частные инвесторы пытаются присоединиться к иску Центрального банка России против бельгийского депозитария Euroclear по заблокированным активам. Об этом сообщили «Известия».

По состоянию на 15 января заявки на присоединение к иску регулятора сделали уже 27 человек, в последние дни их количество активно росло. Речь идет о частных инвесторах, активы которых были заблокированы в Euroclear после 2022 г.

Интерес к делу подогревали обсуждения в профильных чатах инвесторов. Группа активистов подготовила шаблон ходатайства для владельцев заблокированных средств, чтобы они вступили в процесс в качестве третьих лиц.

12 декабря 2025 г. Банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы. Предварительные слушания по делу назначены на 16 января 2026 г. Регулятор сообщил о намерении взыскать убытки, которые возникли из-за блокировки его активов в европейских банках. Соответствующее решение связано с продолжающимися попытками властей Евросоюза незаконно изъять его активы.

ЦБ при этом не раскрыл круг потенциальных ответчиков, но речь идет про институты, которые неправомерно удерживают и блокируют возможность распоряжения активами регулятора.

19 декабря Центробанк подал ходатайство о рассмотрении дела против бельгийского депозитария в закрытом режиме.

