ЦБ попросил закрыть процесс по иску к Euroclear в суде

Ведомости

Центральный банк России подал ходатайство о рассмотрении дела против бельгийского депозитария Euroclear в закрытом режиме. Документ поступил в Арбитражный суд Москвы, сообщили ТАСС в суде.

«ЦБ подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, далее на усмотрение судьи», – уточнили в суде.

18 декабря сообщалось, что Банк России заявил о намерении взыскать убытки, возникшие из-за блокировки его активов в европейских банках. Речь идет о сумме незаконно удерживаемых средств и упущенной выгоде. В ЦБ поясняли, что такие действия стали ответом на продолжающиеся попытки властей Евросоюза изъять российские активы, в том числе через установление их бессрочной иммобилизации.

Регулятор при этом не раскрывал круг потенциальных ответчиков, отмечая, что речь идет о финансовых институтах, которые неправомерно удерживают активы Банка России и блокируют возможность распоряжения ими.

12 декабря сообщалось, что ЦБ подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы. Предварительные слушания по делу назначены на 16 января.

19 декабря стало известно, что страны ЕС на саммите договорились предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг., отказавшись от прямого использования замороженных российских активов.

