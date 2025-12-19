ЦБ попросил закрыть процесс по иску к Euroclear в суде

18 декабря сообщалось, что Банк России заявил о намерении взыскать убытки, возникшие из-за блокировки его активов в европейских банках. Речь идет о сумме незаконно удерживаемых средств и упущенной выгоде. В ЦБ поясняли, что такие действия стали ответом на продолжающиеся попытки властей Евросоюза изъять российские активы, в том числе через установление их бессрочной иммобилизации.