Главная / Политика /

Зеленский заявил о разногласиях с США по мирному соглашению по Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Вашингтон находятся «не на одной стороне» по ряду пунктов проекта мирного соглашения, но подчеркнул, что Украина сохраняет инициативу в переговорах.

«Мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне», – заявил Зеленский (цитата по «Стране»).

16 января посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что новый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева состоится в ближайшие два дня.

15 января президент США Дональд Трамп в интервью Reuters на вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили российско-украинский конфликт, ответил одним словом: «Зеленский». По его словам, прзидент России Владимир Путин готов заключить сделку, в то время как Украина «менее готова» к ней.

