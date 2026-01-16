Зеленский заявил о разногласиях с США по мирному соглашению по Украине

15 января президент США Дональд Трамп в интервью Reuters на вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили российско-украинский конфликт, ответил одним словом: «Зеленский». По его словам, прзидент России Владимир Путин готов заключить сделку, в то время как Украина «менее готова» к ней.