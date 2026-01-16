Зеленский заявил о разногласиях с США по мирному соглашению по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Вашингтон находятся «не на одной стороне» по ряду пунктов проекта мирного соглашения, но подчеркнул, что Украина сохраняет инициативу в переговорах.
«Мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне», – заявил Зеленский (цитата по «Стране»).
16 января посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что новый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева состоится в ближайшие два дня.
15 января президент США Дональд Трамп в интервью Reuters на вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили российско-украинский конфликт, ответил одним словом: «Зеленский». По его словам, прзидент России Владимир Путин готов заключить сделку, в то время как Украина «менее готова» к ней.