Средства ПВО за шесть часов сбили 63 беспилотника над регионами РФ

За ночь средства ПВО ликвидировали 106 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА – 44 – было ликвидировано в Белгородской области. Еще 22 сбитых беспилотника пришлись на территорию Рязанского региона и по 11 – на Ростовскую и Воронежскую области. Семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Курской области, по четыре – в Тульской и Волгоградской. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Крыму, в Орловской и Липецкой областях.