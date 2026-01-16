Средства ПВО за шесть часов сбили 63 беспилотника над регионами РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
54 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, над Саратовской – четыре, а над Брянской – два. Кроме того, по одному беспилотнику средства ПВО уничтожили над Рязанской и Воронежской областями, а также Крымом.
16 января Росавиация ограничивала работу аэропортов в Калуге («Грабцево»), Волгограде и Саратове («Гагарин»).
За ночь средства ПВО ликвидировали 106 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА – 44 – было ликвидировано в Белгородской области. Еще 22 сбитых беспилотника пришлись на территорию Рязанского региона и по 11 – на Ростовскую и Воронежскую области. Семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Курской области, по четыре – в Тульской и Волгоградской. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Крыму, в Орловской и Липецкой областях.