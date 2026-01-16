Силы ПВО за пять часов сбили 23 БПЛА над территорией РФ

С 12:00 до 18:00 мск средства ПВО уничтожили 63 украинских беспилотника над российскими регионами. 54 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, над Саратовской – четыре, а над Брянской – два. Кроме того, по одному беспилотнику средства ПВО уничтожили над Рязанской и Воронежской областями, а также Крымом.