Премьер Канады напомнил Трампу о статье НАТО на фоне ситуации вокруг Гренландии
Премьер-министр Канады Марк Карни напомнил США о пятой статье НАТО [нападение на одного члена альянса считается нападением на всех] в связи с вопросом принадлежности Гренландии, пишет Politico.
Карни предупредил, что решение о том, кому принадлежит Гренландия, не могут принимать президент США Дональд Трамп.
«Будущее Гренландии – это решение Гренландии и Королевства Дании», – заявил Карни журналистам на пресс-конференции 16 января в Пекине после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Карни призвал союзников по НАТО, включая США, «уважать свои обязательства», подчеркнув поддержку Канадой суверенитета Дании над стратегически важным арктическим островом, который Трамп угрожал захватить.
«Мы являемся партнерами Дании по НАТО, и поэтому наше полное партнерство сохраняется», – сказал Карни в своих первых комментариях по поводу обостряющегося дипломатического конфликта. «Наши обязательства по ст. 5, ст. 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем».
Согласно ст. 5 Устава НАТО вооруженное нападение на одну из стран – членов организации будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до применения вооруженной силы. Член блока, считающий, что стал жертвой иностранной агрессии, должен запросить активацию механизма коллективной безопасности в Совете НАТО. Альянс задействовал 5-ю статью лишь однажды – после террористических атак 11 сентября 2001 г.