Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Премьер Канады напомнил Трампу о статье НАТО на фоне ситуации вокруг Гренландии

Ведомости

Премьер-министр Канады Марк Карни напомнил США о пятой статье НАТО [нападение на одного члена альянса считается нападением на всех] в связи с вопросом принадлежности Гренландии, пишет Politico. 

Карни предупредил, что решение о том, кому принадлежит Гренландия, не могут принимать президент США Дональд Трамп.

«Будущее Гренландии – это решение Гренландии и Королевства Дании», – заявил Карни журналистам на пресс-конференции 16 января в Пекине после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Экс-генсек НАТО Столтенберг не исключил выход США из альянса

Политика / Международные новости

Карни призвал союзников по НАТО, включая США, «уважать свои обязательства», подчеркнув поддержку Канадой суверенитета Дании над стратегически важным арктическим островом, который Трамп угрожал захватить.

«Мы являемся партнерами Дании по НАТО, и поэтому наше полное партнерство сохраняется», – сказал Карни в своих первых комментариях по поводу обостряющегося дипломатического конфликта. «Наши обязательства по ст. 5, ст. 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем».

Согласно ст. 5 Устава НАТО вооруженное нападение на одну из стран – членов организации будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до применения вооруженной силы. Член блока, считающий, что стал жертвой иностранной агрессии, должен запросить активацию механизма коллективной безопасности в Совете НАТО. Альянс задействовал 5-ю статью лишь однажды – после террористических атак 11 сентября 2001 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь