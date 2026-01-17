Премьер Канады напомнил Трампу о статье НАТО на фоне ситуации вокруг Гренландии

Согласно ст. 5 Устава НАТО вооруженное нападение на одну из стран – членов организации будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до применения вооруженной силы. Член блока, считающий, что стал жертвой иностранной агрессии, должен запросить активацию механизма коллективной безопасности в Совете НАТО. Альянс задействовал 5-ю статью лишь однажды – после террористических атак 11 сентября 2001 г.