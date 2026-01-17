Экс-генсек НАТО Столтенберг не исключил выход США из альянса
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность выхода США из альянса из-за разногласий с европейскими партнерами. Об этом он сообщил в интервью изданию Der Spiegel.
Он отметил, что Евросоюзу необходимо выстраивать отношения с США, что включает в себя и выражение несогласия.
«Я не могу обещать, что США останутся в НАТО. Никто не может этого обещать», – подчеркнул Столтенберг.
Он подчеркнул, что члены НАТО должны предпринять все возможные меры, чтобы минимизировать риск выхода США из альянса, но при этом быть готовыми к такому развитию событий. Кроме того, Столтенберг обратил внимание на заявления Вашингтона о намерении контролировать Гренландию и призвал отнестись к ним серьезно.
Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси 10 декабря опубликовал законопроект, посвященных выходу США из НАТО. В документе он подчеркнул, что объединение стран было необходимо для противостояния Советскому Союзу, но он распался свыше 30 лет назад. По словам депутата, налогоплательщики США уже заплатили триллионы долларов за участие страны в альянсе. Конгрессмен считает, что присутствие страны в блоке и сейчас продолжает создавать риски вовлечения США в иностранные конфликты.
В ноябре Столтенберг рассказал, что во время первого президентства Дональда Трампа опасался распада Североатлантического альянса. По его словам, на саммите НАТО в 2018 г. Трамп «фактически заявил, что рассматривает возможность выхода США из альянса», что вызвало у него опасения стать генсеком, при котором НАТО прекратит существование.