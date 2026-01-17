Экс-генсек НАТО Столтенберг не исключил выход США из альянса

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси 10 декабря опубликовал законопроект, посвященных выходу США из НАТО. В документе он подчеркнул, что объединение стран было необходимо для противостояния Советскому Союзу, но он распался свыше 30 лет назад. По словам депутата, налогоплательщики США уже заплатили триллионы долларов за участие страны в альянсе. Конгрессмен считает, что присутствие страны в блоке и сейчас продолжает создавать риски вовлечения США в иностранные конфликты.