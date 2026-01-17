Американские спасатели опубликовали видео побега Мачадо из Венесуэлы
Базирующаяся в США спасательная команда Grey Bull опубликовала короткое видео, показывающее, как они помогли лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо бежать из страны в декабре, сообщает CNN.
Мачадо покинула Венесуэлу в начале декабря, после того как почти год скрывалась, чтобы получить Нобелевскую премию мира в Норвегии. Она села на лодку у берегов Венесуэлы и отправилась к месту встречи в Карибском море. Там ее подобрал основатель Grey Bull Брайан Стерн и его команда, которые ждали ее на другом судне.
На отредактированном двухминутном видео, опубликованном 16 января, показан момент, когда Мачадо добралась до второго судна и поднялась на его борт посреди ночи.
Стерн ранее рассказывал, что они добрались до берега Кюрасао (острова недалеко от Венесуэлы) ранним утром после долгого, холодного и напряженного путешествия. Оттуда Мачадо села на самолет, направлявшийся в Норвегию, где она должна была получить Нобелевскую премию и повидаться со своей семьей.
Президент США Дональд Трамп 15 января провел встречу с Мачадо, лауреатом Нобелевской премии мира 2025 г. На ней она вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.