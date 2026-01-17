Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Американские спасатели опубликовали видео побега Мачадо из Венесуэлы

Ведомости

Базирующаяся в США спасательная команда Grey Bull опубликовала короткое видео, показывающее, как они помогли лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо бежать из страны в декабре, сообщает CNN.

Мачадо покинула Венесуэлу в начале декабря, после того как почти год скрывалась, чтобы получить Нобелевскую премию мира в Норвегии. Она села на лодку у берегов Венесуэлы и отправилась к месту встречи в Карибском море. Там ее подобрал основатель Grey Bull Брайан Стерн и его команда, которые ждали ее на другом судне.

На отредактированном двухминутном видео, опубликованном 16 января, показан момент, когда Мачадо добралась до второго судна и поднялась на его борт посреди ночи.

Стерн ранее рассказывал, что они добрались до берега Кюрасао (острова недалеко от Венесуэлы) ранним утром после долгого, холодного и напряженного путешествия. Оттуда Мачадо села на самолет, направлявшийся в Норвегию, где она должна была получить Нобелевскую премию и повидаться со своей семьей.

Президент США Дональд Трамп 15 января провел встречу с Мачадо, лауреатом Нобелевской премии мира 2025 г. На ней она вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь