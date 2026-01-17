Армия России взяла под контроль Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, сообщает Минобороны.
Населенный пункт в ДНР брали подразделения «Южной» группировки войск, Прилуки – группировки «Восток».
16 января ВС России установили контроль над населенными пунктами Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожье. 14 января российские военные взяли под контроль село Комаровка в Сумской области, 12 января – село Новобойковское в Запорожской области.