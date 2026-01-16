Газета
Главная / Политика /

Армия России взяла под контроль Закотное в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Закотное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ.

Село брали подразделения «Южной» группировки войск, уточнило оборонное ведомство.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Жовтневое в Запорожской области.

14 января подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Комаровка в Сумской области.

12 января российская армия установила контроль над селом Новобойковское в Запорожской области. Населенный пункт контролируют подразделения группировки войск «Днепр». 5 января ВС РФ взяли Грабовское в Сумской области.

