Армия России взяла под контроль Закотное в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Закотное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ.
Село брали подразделения «Южной» группировки войск, уточнило оборонное ведомство.
Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Жовтневое в Запорожской области.
14 января подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Комаровка в Сумской области.
12 января российская армия установила контроль над селом Новобойковское в Запорожской области. Населенный пункт контролируют подразделения группировки войск «Днепр». 5 января ВС РФ взяли Грабовское в Сумской области.