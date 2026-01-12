Армия России взяла село Новобойковское в Запорожской области
Российская армия взяла под контроль село Новобойковское в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Населенный пункт контролируют подразделения группировки войск «Днепр», уточнили в ведомстве.
9 января российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое, расположенный в Запорожской области.
По данным военного ведомства, бои за Зеленое вели подразделения группировки войск «Восток». 8 января сообщалось, что подразделения этой группировки также взяли под контроль Братское в Днепропетровской области.
29 декабря на совещании с военными по текущей обстановке в зоне спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что задачи по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей выполняются поэтапно и в соответствии с утвержденным планом. По словам президента, войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника.