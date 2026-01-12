Армия России взяла село Новобойковское в Запорожской области

29 декабря на совещании с военными по текущей обстановке в зоне спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что задачи по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей выполняются поэтапно и в соответствии с утвержденным планом. По словам президента, войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника.