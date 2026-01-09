Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России взяла под контроль Зеленое в Запорожской области

Ведомости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое, расположенный в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, бои за Зеленое вели подразделения группировки войск «Восток». 8 января сообщалось, что подразделения этой группировки также взяли под контроль Братское в Днепропетровской области.

5 января под контроль ВС РФ перешло село Грабовское, расположенное в Сумской области. Этот населенный пункт был занят в ходе действий подразделений группировки войск «Север». 4 января российские военные взяли под контроль село Подолы в Купянском районе Харьковской области, а 3 января – село Бондарное в Донецкой народной республике.

29 декабря на совещании с военными по текущей обстановке в зоне спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что войска группировок уверенно продвигаются вперед, «взламывая оборону противника». Лидер РФ отмечал, что подразделения ВСУ «отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её