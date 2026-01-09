Армия России взяла под контроль Зеленое в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое, расположенный в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным военного ведомства, бои за Зеленое вели подразделения группировки войск «Восток». 8 января сообщалось, что подразделения этой группировки также взяли под контроль Братское в Днепропетровской области.
5 января под контроль ВС РФ перешло село Грабовское, расположенное в Сумской области. Этот населенный пункт был занят в ходе действий подразделений группировки войск «Север». 4 января российские военные взяли под контроль село Подолы в Купянском районе Харьковской области, а 3 января – село Бондарное в Донецкой народной республике.
29 декабря на совещании с военными по текущей обстановке в зоне спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что войска группировок уверенно продвигаются вперед, «взламывая оборону противника». Лидер РФ отмечал, что подразделения ВСУ «отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения».