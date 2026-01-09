Армия России взяла под контроль Зеленое в Запорожской области

5 января под контроль ВС РФ перешло село Грабовское, расположенное в Сумской области. Этот населенный пункт был занят в ходе действий подразделений группировки войск «Север». 4 января российские военные взяли под контроль село Подолы в Купянском районе Харьковской области, а 3 января – село Бондарное в Донецкой народной республике.