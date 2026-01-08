Газета
Войска РФ взяли под контроль Братское в Днепропетровской области

Ведомости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Восток».

5 января сообщалось о переходе под контроль ВС РФ села Грабовское в Сумской области. Населенный пункт был занят в результате действий подразделений группировки войск «Север».

4 января ВС России взяли под контроль село Подолы в Купянском районе Харьковской области. А 3 января под контроль армии РФ перешло село Бондарное в Донецкой народной республике.

29 декабря на совещании с военными по текущей обстановке в зоне спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что задачи по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей выполняются поэтапно и в соответствии с утвержденным планом. По словам президента, войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. «Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», – отмечал Путин.

