Войска РФ взяли под контроль Братское в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Восток».
5 января сообщалось о переходе под контроль ВС РФ села Грабовское в Сумской области. Населенный пункт был занят в результате действий подразделений группировки войск «Север».
29 декабря на совещании с военными по текущей обстановке в зоне спецоперации президент России Владимир Путин заявил, что задачи по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей выполняются поэтапно и в соответствии с утвержденным планом. По словам президента, войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. «Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», – отмечал Путин.