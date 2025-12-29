Газета
Главная / Политика /

Главные заявления на совещании с Путиным о ситуации на фронте

Армии России поручено вести наступление на Славянск, Краматорск и Запорожье
Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с военными по текущей обстановке в зоне спецоперации. Он заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировками войск, а также поблагодарил военнослужащих и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Ведомости» собрали главные заявления российского лидера.

Планы наступления и ситуация на направлениях

Путин заявил, что после взятия Красноармейска и Димитрова группировка войск «Центр» продолжает наступление в направлении агломерации Славянска и Краматорска. Президент также отметил успехи группировки «Восток» в Запорожской области.

«Благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки "Восток" в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», – сказал он.

Военные пообещали Путину уничтожить группировку ВСУ под Купянском к февралю

Политика / Армия и спецслужбы

По его словам, в декабре подразделения заняли более 200 кв. км территории и десять населенных пунктов, включая город Гуляй-поле.

Глава государства отметил эффективность действий группировок «Запад» и «Юг» и отдельно остановился на ситуации вокруг Купянска. «Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске нужно решительно пресекать», – подчеркнул президент. Командующий группировкой «Запад» Сергей Кузолев заверил президента, что группировка ВСУ у города будет уничтожена в январе – феврале

Герасимов сообщил, что войска объединенной группировки ведут наступление практически по всей линии фронта. По его словам, в декабре под контроль ВС РФ перешло более 700 кв. км территории и 32 населенных пункта – это максимальный показатель месячного продвижения за текущий год. Всего с начала года под контроль российских войск перешло 6 640 кв. км и 334 населенных пункта.

По данным главы Генштаба, вооруженные силы Украины не ведут активных наступательных действий. «Основные усилия сосредоточены на укреплении своей обороны, и противник пытается замедлить темпы нашего наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов», – пояснил Герасимов.

Начальник Генштаба рассказал, что войска взяли юго-восточную часть Гришина, продвигаются в Красном Лимане. Около 50% Новопавловки в Днепропетровской области уже занято российской армией. Войска ведут бои за Орехово.

Планы по созданию зоны безопасности

Путин заявил, что задачи по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей выполняются поэтапно и в соответствии с утвержденным планом. «Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», – сказал Путин.

Во время совещания командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров доложил главе государства, что его подразделения сосредоточились на задаче создания безопасных зон вдоль Белгородской и Курской областей. По его словам, в Сумской области полоса безопасности составляет более 16 км в глубину и 60 км по фронту. В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 км в глубину и свыше 130 км по фронту.

Президент поручил продолжить в 2026 г. работу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах.

«Это очень важная задача, поскольку обеспечивает безопасность приграничных регионов России. И в 2026 г., безусловно, нужно эту работу продолжить», – отметил президент.

Обращение к военнослужащим

В конце совещания президент поблагодарил бойцов, находящихся в зоне боевых действий, подчеркнув их ключевую роль в успехах на фронте.

«Безусловно, в успехах на фронте российских Вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой», – заявил Путин.

Лидер РФ поблагодарил военных за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом.

