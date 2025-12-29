Главные заявления на совещании с Путиным о ситуации на фронте

Во время совещания командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров доложил главе государства, что его подразделения сосредоточились на задаче создания безопасных зон вдоль Белгородской и Курской областей. По его словам, в Сумской области полоса безопасности составляет более 16 км в глубину и 60 км по фронту. В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 км в глубину и свыше 130 км по фронту.