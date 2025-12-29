Газета
Герасимов: Украина больше не ведет активных наступательных действий

Российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ самыми быстрыми за год темпами
Ведомости

Президент Владимир Путин собрал в Кремле совещание по ситуации в зоне спецоперации. Первым докладчиком стал глава Генштаба Валерий Герасимов. Он сообщил, что российские военные с начала 2025 г. заняли 334 населенных пунктов, в декабре – 32. В этом месяце темпы продвижения войск стали самыми быстрыми за год.

«ВСУ больше не проводят наступательные операции, а только пытаются замедлить продвижение российских войск», – подчеркнул начальник Генштаба.

Герасимов также рассказал, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Богуславка в Харьковской области и около половины территории Новопавловки в Днепропетровской области. Также российская армия заняла юго-восточную часть Гришина в Донецкой народной республике (ДНР) и ведет бои за Орехово в Запорожской области. Ведутся боевые действия также в городе Красный Лиман.

Российские войска взяли под контроль Степногорск в Запорожской области

Политика / Международные отношения

Глава Генштаба рассказал президенту о наступлении в стороне Славянска. Герасимов заявил, что украинские силы прекратили активные наступательные действия, сосредоточившись на замедлении продвижения российских войск.

27 декабря Путин на одном из пунктов управления объединенной группировки войск также провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Ему доложили о взятии под контроль Димитрова в ДНР и Гуляй-поля в Запорожской области. С докладом также выступал Герасимов.

