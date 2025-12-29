Герасимов: Украина больше не ведет активных наступательных действий

Президент Владимир Путин собрал в Кремле совещание по ситуации в зоне спецоперации. Первым докладчиком стал глава Генштаба Валерий Герасимов. Он сообщил, что российские военные с начала 2025 г. заняли 334 населенных пунктов, в декабре – 32. В этом месяце темпы продвижения войск стали самыми быстрыми за год.