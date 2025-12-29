Газета
Военные пообещали Путину уничтожить группировку ВСУ под Купянском к февралю

Ведомости

Группировка ВСУ под Купянском Харьковской области будет уничтожена в январе – феврале. Об этом сообщил командующий группировкой «Запад» Сергей Кузолев на совещании по ситуации в зоне спецоперации с президентом РФ Владимиром Путиным.

27 декабря Минобороны сообщало, что Купянск находится под контролем подразделений группировки войск «Запад». 

19 декабря Путин во время «Итогов года» заявил, что до конца года российская армия достигнет новых успехов. Тогда он сообщил, что в Купянске окружены 3500 военных ВСУ.

