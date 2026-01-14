ВС РФ взяли под контроль село Комаровка в Сумской области
Вооруженные силы России взяли под контроль село Комаровка в Сумской области, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
Боевые действия велись подразделениями группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.
12 января российская армия взяла под контроль село Новобойковское в Запорожской области. Населенный пункт контролируют подразделения группировки войск «Днепр». 5 января ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Грабовское в Сумской области.