ВС РФ взяли под контроль село Комаровка в Сумской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Комаровка в Сумской области, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Боевые действия велись подразделениями группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.

12 января российская армия взяла под контроль село Новобойковское в Запорожской области. Населенный пункт контролируют подразделения группировки войск «Днепр». 5 января ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Грабовское в Сумской области.

