Главная / Политика /

Путин поздравил артистов с профессиональным праздником

Ведомости

Президент Владимир Путин поздравил артистов с Днем артиста. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил символизм того, что праздник приурочен ко дню рождения театрального режиссера и актера Константина Станиславского, создателя всемирно известной творческой школы. В День артиста Россия чествует представителей артистического сообщества, которые посвящают себя театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству и своим трудом вносят вклад в сбережение исторического, культурного и духовного достояния страны.

Президент заверил, что Россия будет помнить актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую и выступали перед ранеными в госпиталях. Он выразил признательность артистам, которые в ходе спецоперации поддерживают военных.

«Уверен, что нынешний праздник пройдет на высокой творческой ноте, обретет традиции, станет заметным событием в богатой палитре торжественных мероприятий, приуроченных к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей Российской Федерации», – подчеркнул глава государства.

3 августа 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому в России появился новый профессиональный праздник – День артиста. 17 января стало праздником для артистов театра, кино, цирка, музыкантов и эстрадных исполнителей. В этот день в 1863 г. родился Станиславский.

Установить День артиста правительству предложил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

