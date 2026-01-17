Путин поздравил артистов с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил артистов с Днем артиста. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил символизм того, что праздник приурочен ко дню рождения театрального режиссера и актера Константина Станиславского, создателя всемирно известной творческой школы. В День артиста Россия чествует представителей артистического сообщества, которые посвящают себя театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству и своим трудом вносят вклад в сбережение исторического, культурного и духовного достояния страны.
Президент заверил, что Россия будет помнить актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую и выступали перед ранеными в госпиталях. Он выразил признательность артистам, которые в ходе спецоперации поддерживают военных.
«Уверен, что нынешний праздник пройдет на высокой творческой ноте, обретет традиции, станет заметным событием в богатой палитре торжественных мероприятий, приуроченных к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей Российской Федерации», – подчеркнул глава государства.
3 августа 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому в России появился новый профессиональный праздник – День артиста. 17 января стало праздником для артистов театра, кино, цирка, музыкантов и эстрадных исполнителей. В этот день в 1863 г. родился Станиславский.
Установить День артиста правительству предложил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.