В России начнут отмечать День артиста
В России календаре закрепили новый профессиональный праздник – День артиста. Он будет отмечаться 17 января, сообщается на сайте правительства РФ.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ предписывает Министерству культуры в шестимесячный срок выпустить ведомственный нормативный акт, закрепляющий это решение.
17 января станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей. В этот день, как пояснили в кабмине, родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского художественного театра и создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.
Установить День артиста правительству предложил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.