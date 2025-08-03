В России начнут отмечать День артиста

17 января станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей. В этот день, как пояснили в кабмине, родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского художественного театра и создатель системы актерского мастерства Константин Станиславский.