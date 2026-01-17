Итальянские власти арестовали судно после его визита в Новороссийск

Судно было задержано итальянскими властями в порту Бриндизи на основании регламента ЕС № 833/2014, который устанавливает запрет на экспортно-импортные операции с Россией, а также последующих пакетов ограничительных мер, введенных в связи с украинским конфликтом. Основанием для ареста послужили данные расследования, показавшие, что судно находилось в Новороссийске с 13 по 16 ноября «для проведения запрещенных грузовых операций».