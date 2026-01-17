Итальянские власти арестовали судно после его визита в Новороссийск
В итальянском порту Бриндизи арестовали судно, побывавшее в Новороссийске. На борту сухогруза находилось 33 000 т черных металлов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение итальянской Финансовой гвардии.
Судно было задержано итальянскими властями в порту Бриндизи на основании регламента ЕС № 833/2014, который устанавливает запрет на экспортно-импортные операции с Россией, а также последующих пакетов ограничительных мер, введенных в связи с украинским конфликтом. Основанием для ареста послужили данные расследования, показавшие, что судно находилось в Новороссийске с 13 по 16 ноября «для проведения запрещенных грузовых операций».
Финансовая гвардия установила, что при приближении к российскому порту судно отключило систему автоматической идентификации (AIS), что расценивается как попытка скрыть свои перемещения. В документации судна были обнаружены несоответствия и фальсификации, касающиеся его маршрута и операций по погрузке.
Против импортера груза, судовладельца и части экипажа возбуждено уголовное дело за обход санкционных ограничений. Капитану также инкриминируется препятствование расследованию и введение проверяющих в заблуждение.
Финские власти задержали судно в Финском заливе в новогоднюю ночь. Отмечается, что Fitburg, следовавший из России в Израиль, подозревается в повреждении телекоммуникационного кабеля компании Elisa между Хельсинки и Таллином.