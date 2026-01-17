Газета
Главная / Политика /

ВС РФ уничтожили 24 беспилотника над регионами России

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 12:00 до 15:00 мск нейтрализовали 24 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, 18 дронов было сбито над территорией Белгородской области. Еще пять БПЛА российские военные ликвидировали над Курской областью, один беспилотник нейтрализован над Орловской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о работе систем ПВО над Белгородом и Белгородским округом и нейтрализации воздушных целей. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Утром 17 января дежурные силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских дронов самолетного типа. Военные отразили атаки над Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями. Ночью были уничтожены еще 99 БПЛА над акваторией Черного моря, Белгородской, Курской, Ростовской и Астраханской областями, Крымом и Азовским морем.

На фоне попыток атак Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Саратова, Волгограда и Калуги.

