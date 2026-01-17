Орбан включил в политическую программу прекращение финансовой помощи Украине
Ключевыми принципами внешней политики правительства Венгрии остаются неучастие в украинском конфликте и отказ от финансовой поддержки Киева. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил в Мишкольце на встрече с активистами правящей партии «Фидес» в преддверии парламентских выборов 12 апреля. Его слова приводит ТАСС.
В своей предвыборной речи Орбан обозначил четыре ключевых условия успешной работы в ближайшие годы: защита традиционных семейных ценностей, развитие трудовой экономики, отказ от финансирования Украины и неучастие в войне.
Он подчеркнул, что в случае победы на выборах правительство планирует придерживаться объявленного политического курса. При этом, по его словам, оппозиционная партия «Тиса» готова полностью следовать курсу Брюсселя, включая предоставление военной помощи Украине.
Премьер-министр Венгрии не раз выступал с критикой финансирования Украины.
«Украина просит 800 млрд евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. Таким образом, брюссельцы требуют, чтобы Венгрия отказалась от поддержки семей, пенсий, дешевой энергии, больниц и справедливых налогов, чтобы эти деньги могли быть переданы Украине. Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху. Венгрия и впредь будет ставить свой народ на первое место», – написал Орбан в соцсети X.
6 января Орбан в соцсети Facebook (принадлежит Meta