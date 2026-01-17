Жители Дании вышли на акции протеста против политики Трампа и в защиту Гренландии
В Дании состоялись многотысячные демонстрации против заявлений президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию, сообщает Danmarks radio. Основной митинг прошел в Копенгагене, где люди с флагами Гренландии и плакатами «Руки прочь от Гренландии» заполнили площадь перед ратушей, а затем двинулись к посольству США.
Акции протеста также охватили крупные города Дании – Орхус, Ольборг и Оденсе. Участники выкрикивали лозунги против Трампа и пели песни на гренландском языке, выражая поддержку народу Гренландии и его праву на самоопределение.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил 13 января, что регион сохраняет свою внешнеполитическую ориентацию на союз с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает вариант присоединения к США. В ответ на это заявление Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью Соединенных Штатов «их проблемой». Глава Белого дома заявил, что Вашингтон может ввести пошлины в отношении стран, не согласных с его намерениями захватить Гренландию.