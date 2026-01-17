Нетаньяху заявил о несогласии Израиля с составом «Совета мира» Трампа

Состав исполнительного комитета «Совета мира», объявленный президентом США Дональдом Трампом, не был согласован с Израилем и противоречит израильской политике. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, опубликованном его канцелярией в соцсети Х.