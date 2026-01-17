Нетаньяху заявил о несогласии Израиля с составом «Совета мира» Трампа
Состав исполнительного комитета «Совета мира», объявленный президентом США Дональдом Трампом, не был согласован с Израилем и противоречит израильской политике. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, опубликованном его канцелярией в соцсети Х.
Глава правительства поручил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару связаться по этому вопросу с госсекретарем США Марко Рубио.
Как пишет The Times of Israel, одной из причин реакции Нетаньяху стало включение в исполнительный совет по Газе чиновников из Турции и Катара, которые выступали с критикой Израиля.
Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. Президент США пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана стать одним из учредителей организации.
По данным Financial Times, США рассматривают возможность расширить формат совета на другие конфликты, включая Украину, и воспринимают его как альтернативу ООН.