Трамп пригласил Эрдогана вступить в «Совет мира» по сектору Газа
Президент США Дональд Трамп пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать одним из учредительных членов «Совета мира» по сектору Газа. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого главы Бурханеттин Дуран в соцсети Х.
Письмо от американского президента было направлено Эрдогану 16 января.
16 января Белый дом назвал состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит бывший замминистра Палестинской национальной администрации Али Шаат. Председателем совета будет Трамп.
Financial Times писала, что США планируют предложить расширить деятельность «Совета мира» по Газе на другие горячие точки, включая Украину. По данным издания, в состав совета могут войти представители Украины, Европы, НАТО и России. Они будут контролировать выполнение мирного соглашения, заключенного после российско-украинского конфликта.
Источник газеты сообщил, что администрация Трампа рассматривает совет «как потенциальную замену ООН, своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования конфликтов».