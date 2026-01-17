Трамп пригласил Эрдогана вступить в «Совет мира» по сектору Газа

Financial Times писала, что США планируют предложить расширить деятельность «Совета мира» по Газе на другие горячие точки, включая Украину. По данным издания, в состав совета могут войти представители Украины, Европы, НАТО и России. Они будут контролировать выполнение мирного соглашения, заключенного после российско-украинского конфликта.