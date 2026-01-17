Газета
Европейские лидеры ответили на угрозы Трампа о введении пошлин из-за Гренландии

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении 10%-х пошлин против Дании и ряда европейских стран являются недопустимыми и неприемлемыми. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X.

Он подчеркнул, что запугивание не повлияет на позицию европейских стран ни по Украине, ни по Гренландии, ни по другим международным вопросам. Макрон также отметил, что в случае подтверждения информации о пошлинах Европа даст единый и скоординированный ответ для защиты своего суверенитета.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не позволит себя шантажировать. По его словам, Швеция ведет интенсивные переговоры с государствами ЕС, а также с Норвегией и Великобританией о коллективных мерах реагирования.

Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Берлин намерен придерживаться общеевропейского подхода и совместно с партнерами принять решение о возможных ответных шагах в подходящее время.

17 января Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 г. товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будут облагаться пошлиной в размере 10%. Он заявил, что Соединенные Штаты в течение многих лет фактически субсидировали эти страны, не взимая пошлин.

Трамп также предупредил, что с 1 июня текущего года тариф может быть повышен до 25% и будет действовать до достижения договоренности о покупке Гренландии.

