The Economist: ЕС может ликвидировать базы США при захвате Гренландии

17 января президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 г. товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будут облагаться пошлиной в размере 10%. Он заявил, что Соединенные Штаты в течение многих лет фактически субсидировали эти страны, не взимая пошлин. Трамп также предупредил, что с 1 июня текущего года тариф может быть повышен до 25% и будет действовать до достижения договоренности о покупке Гренландии.