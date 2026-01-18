The Economist: ЕС может ликвидировать базы США при захвате Гренландии
Европа обладает рядом рычагов давления для противодействия США в случае гипотетического захвата Гренландии. ЕС может применить санкции и тарифы, аннулировать торговое соглашение с США от августа 2025 г., а также нанести удар по американским технологическим гигантам. Об этом пишет The Economist.
Важным инструментом являются военные базы США в Европе. Без ключевых объектов, таких как Рамштайн в Германии, проецирование американской силы на Ближний Восток и в Африку станет крайне затруднительным, что иллюстрируется примером захвата танкера у Венесуэлы, зависевшего от британских баз. Еще одной уязвимостью США является арктическая логистика, поскольку контроль над угрозами в Арктике требует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией.
При этом, как отмечает издание, более агрессивная экономическая политика ЕС должна сопровождаться экстренным наращиванием оборонных расходов, хотя новая торговая война создаст огромное давление на бюджеты.
The Economist подчеркивает, что захват Гренландии США подорвет доверие к ст. 5 НАТО о коллективной обороне. Эта статья, применявшаяся в истории лишь однажды после терактов 11 сентября 2001 г., закрепляет принцип, согласно которому нападение на одного члена альянса рассматривается как агрессия против всех.
17 января президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 г. товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будут облагаться пошлиной в размере 10%. Он заявил, что Соединенные Штаты в течение многих лет фактически субсидировали эти страны, не взимая пошлин. Трамп также предупредил, что с 1 июня текущего года тариф может быть повышен до 25% и будет действовать до достижения договоренности о покупке Гренландии.