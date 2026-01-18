Die Welt: в Раде допустили отказ от Донбасса ради компромисса
Депутаты Верховной рады готовы отказаться от притязаний на Донбасс. Об этом журналист телеканала Die Welt Штеффен Шварцкопф сообщил со ссылкой на слова «чрезвычайно влиятельного» украинского парламентария.
По мнению источника, так считают многие депутаты, а также жители страны. Депутат отказалась говорить об этом на камеру, поскольку иначе ее политическая карьера «мгновенно бы закончилась из-за давления со стороны администрации президента и украинской спецслужбы», добавил Шварцкопф.
Газета Financial Times 16 января сообщала, что представители Еврокомиссии (ЕС) полагают, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в процессе украинского урегулирования. Однако за это Киев может получить членство в Евросоюзе.