Iltalehti: финские депутаты призвали Европу избавиться от зависимости от США
Финские парламентарии предложили Европе избавиться от зависимости от США после решения президента Дональда Трампа ввести пошлины за защиту территориальной целостности Дании. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.
Депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева выразил мнение, что Европе необходимо освободиться от стратегической зависимости. По его словкам, это касается не только старых врагов, но «традиционных друзей».
Депутат от той же партии Ярно Лимнел в свою очередь подчеркнул, что угрозы Трампа свидетельствуют о резком изменении внешнеполитического курса США, которое недопустимо по отношению к союзникам.
17 января Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 г. товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будут облагаться пошлиной в размере 10%. Он заявил, что Соединенные Штаты в течение многих лет фактически субсидировали эти страны, не взимая пошлин. Трамп также предупредил, что с 1 июня текущего года тариф может быть повышен до 25% и будет действовать до достижения договоренности о покупке Гренландии.