Дмитриев посоветовал Каллас воздержаться от алкоголя перед публикацией постов

Дмитриев посоветовал Каллас воздержаться от алкоголя перед публикацией постовКаллас заявила, что спор внутри НАТО не должен отвлекать от Украины
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить алкоголь перед тем, как делать публикации в соцсети X.
Каллас написала в соцсети X о том, что ситуация с Гренландией выгодна для России и Китая. Она отметила, что тарифы, введенные Трампом, рискуют привести к обнищанию Европы и США и подорвать их общее процветание. Но спор внутри альянса не может отвлечь от главной задачи – содействию прекращению конфликта между Украиной и Россией.
«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они «станут беднее», – не демонстрация силы, о которой вы думаете», – прокомментировал Дмитриев заявления Каллас.
17 января президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 г. все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будут облагаться пошлиной в размере 10%. Американский глава предупредил, что с 1 июня текущего года пошлина вырастет до 25%. Тариф будет действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии.