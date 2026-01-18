Bloomberg: Зеленский проводит встречи с потенциальными политическими оппонентами
Владимир Зеленский проводит серию встреч со своими возможными оппонентами на выборах президента Украины, пишет Bloomberg.
По данным источников, среди его собеседников были экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, общественный деятель и глава благотворительного фонда Сергей Притула, а также бывший активист Сергей Стерненко.
Сообщается, что в ближайшее время запланированы аналогичные встречи с другими потенциальными кандидатами.
Как отмечает издание, шквал встреч является признаком того, что президент Украины, возможно, маневрирует, чтобы укрепить свои позиции в послевоенной политике.
Срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая 2024 г., но проведение выборов откладывалось из-за действия военного положения.
12 декабря депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что в текущей политической ситуации проведение выборов на Украине невозможно и может быть рассмотрено только после формирования и начала работы временного правительства.