Главная / Политика /

Bloomberg: Зеленский проводит встречи с потенциальными политическими оппонентами

Ведомости

Владимир Зеленский проводит серию встреч со своими возможными оппонентами на выборах президента Украины, пишет Bloomberg.

По данным источников, среди его собеседников были экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, общественный деятель и глава благотворительного фонда Сергей Притула, а также бывший активист Сергей Стерненко.

Сообщается, что в ближайшее время запланированы аналогичные встречи с другими потенциальными кандидатами.

Как отмечает издание, шквал встреч является признаком того, что президент Украины, возможно, маневрирует, чтобы укрепить свои позиции в послевоенной политике.

Срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая 2024 г., но проведение выборов откладывалось из-за действия военного положения.

12 декабря депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что в текущей политической ситуации проведение выборов на Украине невозможно и может быть рассмотрено только после формирования и начала работы временного правительства.

