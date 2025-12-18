Зеленский: проведение выборов в Верховную раду не рассматривается
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности к проведению президентских выборов, но подчеркнул, что выборы в Верховную раду и на местном уровне не обсуждаются. Его слова приводит издание «Новости. Live».
«США спрашивали только про президентские выборы, и я им сказал, что готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали», – сказал Зеленский.
Он уточнил, что законопроекта о проведении голосования пока нет, но все необходимые сигналы депутатам украинского парламента уже переданы. Зеленский также выступил за возможность онлайн-голосования, в том числе для избирателей за рубежом, но признал, что эта идея не находит поддержки у оппозиции в парламенте.
Срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая 2024 г., но проведение выборов откладывалось из-за действия военного положения.
9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, настал подходящий момент для проведения выборов на Украине, указав, что их отсутствие противоречит демократическим принципам. В тот же день Зеленский сообщил о готовности к президентским выборам, подчеркнув необходимость законодательных изменений и гарантий безопасности. 15 декабря он поручил разработать инициативы о выборах во время военного положения.
12 декабря депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что в текущей политической ситуации проведение выборов на Украине невозможно и может быть рассмотрено только после формирования и начала работы временного правительства.
17 декабря бизнесмен Игорь Коломойский предположил, что Зеленский не пойдет на выборы, а предпочтет уйти. По его мнению, об этом говорит отсутствие назначения нового главы офиса президента после отставки Андрея Ермака.