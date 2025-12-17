Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Коломойский предсказал скорый уход Зеленского

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на выборы, а предпочтет уйти, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский из зала суда, где проходит рассмотрение его дела. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

По мнению Коломойского, об этом говорит отсутствие назначения нового главы офиса президента. «Зеленский решил уйти вслед за [Андреем] Ермаком», – сказал он. Бизнесмен полагает, что вероятность такого решения президента – 90%.

15 декабря Зеленский заявил, что ждет предложений от депутатов насчет законодательных инициатив, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения. По словам украинского лидера, он готов идти на выборы и попросил США обеспечить безопасность их проведения. Тогда голосование можно будет провести через 60–90 дней.

Выборы президента на Украине должны были пройти весной 2024 г., но по нынешней конституции страны их проведение на период действия военного положения запрещается. Военное положение несколько раз продлевалось с февраля 2022 г. из-за боевых действий.

Читайте также:Депутат Рады заявил о невозможности проведения выборов на Украине
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте