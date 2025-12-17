Коломойский предсказал скорый уход Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на выборы, а предпочтет уйти, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский из зала суда, где проходит рассмотрение его дела. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».
По мнению Коломойского, об этом говорит отсутствие назначения нового главы офиса президента. «Зеленский решил уйти вслед за [Андреем] Ермаком», – сказал он. Бизнесмен полагает, что вероятность такого решения президента – 90%.
15 декабря Зеленский заявил, что ждет предложений от депутатов насчет законодательных инициатив, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения. По словам украинского лидера, он готов идти на выборы и попросил США обеспечить безопасность их проведения. Тогда голосование можно будет провести через 60–90 дней.
Выборы президента на Украине должны были пройти весной 2024 г., но по нынешней конституции страны их проведение на период действия военного положения запрещается. Военное положение несколько раз продлевалось с февраля 2022 г. из-за боевых действий.