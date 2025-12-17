Коломойский предсказал скорый уход Зеленского

15 декабря Зеленский заявил, что ждет предложений от депутатов насчет законодательных инициатив, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения. По словам украинского лидера, он готов идти на выборы и попросил США обеспечить безопасность их проведения. Тогда голосование можно будет провести через 60–90 дней.