Медведев заявил о сбывающихся «абсурдных» прогнозах в мировой политике

В качестве примеров Медведев указал гренландский вопрос и введение пошлин в отношении европейских стран, заявление о возможном выходе Франции из НАТО, высказывание лидера украинской партии «Батькивщина» Тимошенко о том, что на Украине фашистский режим, а страна просуществует не больше пяти лет. Медведев также упомянул о том, что президент и премьер-министр Молдавии выступили за ликвидацию своей страны.