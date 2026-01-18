Газета
Главная / Политика /

Медведев заявил о сбывающихся «абсурдных» прогнозах в мировой политике

Ведомости

События мировой политики подтверждают прогнозы, которые прежде считали абсурдными. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 гг.», – указал Медведев.

В качестве примеров Медведев указал гренландский вопрос и введение пошлин в отношении европейских стран, заявление о возможном выходе Франции из НАТО, высказывание лидера украинской партии «Батькивщина» Тимошенко о том, что на Украине фашистский режим, а страна просуществует не больше пяти лет. Медведев также упомянул о том, что президент и премьер-министр Молдавии выступили за ликвидацию своей страны.

«Трамп скоро объявит о контакте с инопланетянами», – завершил свой список Медведев.

14 января, комментируя ситуацию с Гренландией, Дмитрий Медведев заявлял, что Европа в итоге «сдаст» Гренландию Соединенным Штатам, создав показательный прецедент. По его словам, громкие заявления европейских политиков о защите суверенитета Дании не приведут к реальным действиям.

