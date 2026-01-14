Медведев: Европа «сдаст» Гренландию США

14 января NBC News со ссылкой на источники сообщило, что стоимость возможной покупки Гренландии Соединенными Штатами может достичь $700 млрд. По данным телеканала, в администрации США до этого допускали силовой захват острова, однако более вероятным сценарием считают покупку либо формирование нового союза. США уже имеют право расширять военное присутствие в Гренландии в рамках действующего соглашения с Данией, что, как отмечает NBC, ставит под сомнение необходимость радикальных шагов.