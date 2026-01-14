Медведев: Европа «сдаст» Гренландию США

Медведев: Европа «сдаст» Гренландию СШАВ результате будет создан показательный прецедент, отметил он
Европа в итоге «сдаст» Гренландию Соединенным Штатам, создав показательный прецедент, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в соцсети Х.
По его словам, громкие заявления европейских политиков о защите суверенитета Дании не приведут к реальным действиям. Он сделал отсылку к словам президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что нарушение суверенитета Гренландии со стороны США повлекло бы за собой «беспрецедентные последствия».
«Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику? Нет, конечно», – написал Медведев, пояснив, что европейцы, по его мнению, просто «сдадут» Гренландию.
11 января президент США Дональд Трамп заявлял, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что без контроля Вашингтона над островом это, по его мнению, могут сделать Россия или Китай.
14 января NBC News со ссылкой на источники сообщило, что стоимость возможной покупки Гренландии Соединенными Штатами может достичь $700 млрд. По данным телеканала, в администрации США до этого допускали силовой захват острова, однако более вероятным сценарием считают покупку либо формирование нового союза. США уже имеют право расширять военное присутствие в Гренландии в рамках действующего соглашения с Данией, что, как отмечает NBC, ставит под сомнение необходимость радикальных шагов.