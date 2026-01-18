AP: Родригес находилась под наблюдением США на протяжении многих лет

Как пишет издание, DEA составило детальное разведывательное досье на Родригес, датируемое как минимум 2018 г. В нем перечисляются ее предполагаемые сообщники и рассматриваются обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой золота. В начале 2021 г. информатор сообщил DEA, что Родригес использовала отели на острове Маргарита в качестве прикрытия для операций по отмыванию денег. Кроме того, в прошлом году ее имя связывали с предполагаемым агентом Мадуро Алеком Саабом, арестованным в 2020 г.по обвинению в отмывании денег.