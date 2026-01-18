AP: Родригес находилась под наблюдением США на протяжении многих лет
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в течение многих лет находилась в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США, пишет Associated Press. В 2022 г. она была объявлена «приоритетной целью» – такое определение DEA оставляет за подозреваемыми, которые, как полагают, оказывают «значительное влияние» в торговле наркотиками.
Как пишет издание, DEA составило детальное разведывательное досье на Родригес, датируемое как минимум 2018 г. В нем перечисляются ее предполагаемые сообщники и рассматриваются обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой золота. В начале 2021 г. информатор сообщил DEA, что Родригес использовала отели на острове Маргарита в качестве прикрытия для операций по отмыванию денег. Кроме того, в прошлом году ее имя связывали с предполагаемым агентом Мадуро Алеком Саабом, арестованным в 2020 г.по обвинению в отмывании денег.
Как стало известно AP, имя Родригес фигурировало в почти дюжине расследований DEA, некоторые из которых продолжаются и в них участвуют агенты из местных отделений от Парагвая и Эквадора до Финикса и Нью-Йорка.
Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Родригес после того, как 3 января американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».